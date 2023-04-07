Sırp yönetmen Kusturica, 'Rus kültürünü hiçbir zaman iptal edemeyecekler'

Sputnik'te yer alan habere göre, Kusturica, madalyayı aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Adımın en derin insan sırlarını keşfeden ve şimdi de Batı Avrupa’da kültürün reddedilmesine izin vermeyen bir kişiyle ilişkilendirildiği için çok mutluyum. Bu tür insanlar olmadan kültürü kolayca yok ederlerdi. Ölçek, derinlik ve başarılar ve zamansız değer nedeniyle Rus kültürü asla reddedilemez” ifadelerini kullandı.



