Sisi'den 'kara harekatının önlenmesi' çağrısı

Yayınlanma: 25.10.2023 - 18:52

Güncelleme: 25.10.2023 - 19:07

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Macron ile Gazze'deki krizi kontrol altına almanın yollarını görüştüm ve Gazze Şeridi'ne yönelik herhangi bir kara saldırısını durdurmaya çalışmanın önemini teyit ettim." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yönelik karadan saldırının daha çok sivilin ölümü anlamına geleceğini dile getiren Sisi, "Gazze'deki durumu kontrol altına alma ve çatışmayı genişletmemenin gerekliliğini vurguladım." dedi.

İnsani yardımların abluka altındaki Gazze'ye hızla ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Sisi, "Macron, Gazze'deki nüfusun zorla göç ettirilmesinin tehlikelerini anlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün birkaç saatlik Ramallah ziyareti öncesinde, "İsrail ile dayanışma ziyareti" gerçekleştirmiş ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

İSRAİL-FİLİSTİN HATTINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100’ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 42 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.