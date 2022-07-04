Sisi'den ulusal diyalog süreci açıklaması: Bir grup dışında herkesi kapsıyor
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) işaret ederek, ulusal diyalog sürecinin bir grup dışında herkesi kapsadığını söyledi.
Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin gazetecilerle bir röportaj gerçekleştirdiği belirtildi.
Abdulfettah es-Sisi röportajda, "Sadece bir grup dışında tüm düşünürler, sendikalar, aydınlar ve siyasi güçler için ulusal diyalog başlattık" ifadelerini kullanarak, bu grubun adını paylaşmadı.
Ancak Mısır medyası, haberlerinde Sisi'nin İhvan'a işaret ettiğini yazdı.
Sisi, ilk kez 21 Nisan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu ifade etmişti.
Mısır resmi ajansı MENA'nın dünkü haberinde, ulusal diyalog toplantılarının 5 Temmuz Salı günü öğleden sonra yapılacağı belirtilmişti.
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