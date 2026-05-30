Şişlik ve morarma iddiaları sonrası Trump’ın sağlık raporu açıklandı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık kontrolüne ilişkin doktor raporunu yayımladı. Raporda, 79 yaşındaki Trump’ın “mükemmel sağlık durumunda” olduğu ve başkanlık görevlerini yerine getirmeye tamamen uygun bulunduğu belirtildi.

Trump, salı günü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Kontrol, son dönemde Trump’ın ayak bileklerinde şişlik, ellerinde morarma ve boyun bölgesindeki lekelenmelere ilişkin görüntülerin gündem olmasının ardından yakından takip edildi.

Trump, muayenenin ardından yaptığı kısa açıklamada, “Her şey mükemmel çıktı” dedi.

Başkanın doktoru Sean Barbabella tarafından hazırlanan raporda, Trump’ın kalp, akciğer, nörolojik ve genel fiziksel fonksiyonlarının güçlü olduğu kaydedildi.

Barbabella, Trump’ın “Başkomutan ve Devlet Başkanı olarak tüm görevlerini yerine getirmeye tamamen uygun” olduğunu bildirdi.

HAFİF BACAK ŞİŞLİĞİ VE ELDE MORARMA

Raporda, Trump’ın alt bacaklarında hafif şişlik bulunduğu ancak bunun geçen yıla göre iyileşme gösterdiği belirtildi.

Ellerindeki morarmaların ise “yaygın” ve “iyi huylu” olduğu ifade edildi. Doktor raporunda, morarmaların sık el sıkışma ve kalp-damar sağlığını koruma amacıyla aspirin kullanımına bağlı küçük yumuşak doku tahrişiyle uyumlu olduğu değerlendirildi.

Raporda Trump’ın genel kalp fonksiyonlarının normal olduğu, kapsamlı nörolojik muayenede de zihinsel durumunun olağan bulunduğu aktarıldı.

Muayenede depresyon ve anksiyete taramalarının da yapıldığı belirtildi.

Doktor raporunda Trump’a beslenme düzeni, düşük doz aspirin kullanımı, fiziksel aktivitenin artırılması ve kilo kaybının sürdürülmesi yönünde koruyucu sağlık önerileri verildiği bildirildi.

Rapora göre Trump’ın boyu 190 santimetre, kilosu ise 108 kilogram olarak kayda geçti.