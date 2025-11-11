Siyahi askerleri onurlandıran panolar sessizce kaldırıldı

Hollanda’daki ABD Askerî Mezarlığı’nda, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’na karşı savaşan Afrikalı Amerikalı askerleri onurlandıran iki bilgilendirme paneli kaldırıldı.

Panoların ne zaman ve hangi gerekçeyle kaldırıldığına dair net bir açıklama yapılmadı.

Ülkenin güneyindeki Margraten köyünde yer alan mezarlıkta, yaklaşık 8 bin 200 Amerikalı asker gömülü, bin 700’ü ise kayıp olarak anıt panolarda isimleriyle anılıyor.

Hollanda merkezli Black Liberators araştırma projesine göre, siyahi askerlerin savaşta ve Hollanda’nın kurtuluşundaki rolünü anlatan iki pano, geçtiğimiz yaz sessizce ziyaretçi merkezinden kaldırıldı.

Proje yetkilileri, panoların 2024 ortasında, dönemin ABD Hollanda Büyükelçisi Shefali Razdan Duggal’ın girişimiyle yerleştirildiğini, ancak yaz aylarında tekrar söküldüğünü açıkladı.

YEREL YETKİLİLERE BİLGİ VERİLMEDİ

Limburg bölgesindeki yerel yetkililer, Amerikan Savaş Anıtları Komisyonu (ABMC) tarafından bilgilendirilmeden bu adımın atıldığını belirtti.

Anonim kalmak isteyen bir yerel yetkili, Newsweek’e yaptığı açıklamada, “Panoların kaldırıldığını hafta sonu öğrendik, nedenini ise sadece tahmin edebiliyoruz” dedi.

Black Liberators projesinin başkanı Theo Bovens de durumu doğrulayarak, “Sebep ne olursa olsun, bu panoların geri getirilmesi önemli. Çünkü Afrikalı Amerikalı askerlerin Hollanda’nın özgürlüğüne katkısı büyük” ifadelerini kullandı.

ABMC’nin Paris sözcüsü Hélène Chaulin, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, panoların “dönüşümlü sergi planının bir parçası” olarak kaldırıldığını belirtti.

Chaulin, “Panolar tamamen kaldırılmadı, sadece sergi rotasyonu kapsamında şu an sergilenmiyorlar” dedi.

Ancak Black Liberators yetkilileri bu açıklamayı yetersiz buldu.

Kuruluş, “George H. Pruitt’in hikâyesini anlatan panelin kaldırılması açıklanabilir, ancak ordudaki ırk ayrımını anlatan panelin neden söküldüğüne dair hiçbir gerekçe sunulmadı” açıklamasını yaptı.

PRUİTT VE AYRIMCILIK PANELİ

Panolardan biri, New Jersey doğumlu telefon mühendisi George H. Pruitt’in hikâyesini anlatıyordu. Pruitt, 1945 yılında Almanya’nın Bremen kentinde bir arkadaşını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetmişti; öldüğünde 23 yaşındaydı.

Diğer panel ise ABD ordusundaki ırk ayrımcılığı politikasını ve savaş sonrası sivil haklar hareketine katılan siyahi askerlerin yolculuğunu konu alıyordu. ABD ordusu resmen 1948’de ayrımcılığa son vermişti.

Habere göre, Başkan Donald Trump yönetimi döneminde ABD’de “çeşitlilik ve kapsayıcılık programları”na yönelik baskılar artmıştı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth de Pentagon’un yeniden yapılandırılması sürecinde benzer bir yaklaşımı benimsemişti.

Mart ayında Arlington Ulusal Mezarlığı, siyahi ve kadın askerlerin tarihine dair çevrim içi içerikleri kaldırmış; kamuoyu tepkisi üzerine Pentagon, Siyahi Vietnam gazisi Tümgeneral Charles Calvin Rogers’ı onurlandıran sayfayı geri getirmişti.

Hollanda medyasına göre, Limburg eyaletindeki yerel ve bölgesel yönetimler, Afrikalı Amerikalı askerlerin anısına alternatif bir anıt veya kalıcı pano yerleştirme seçeneğini değerlendiriyor.