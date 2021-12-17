Siyasi krize dönmüştü: Çekya'da yeni hükümet resmen atandı

17 Aralık 2021 Cuma, 14:55

Çekya’da Ekim ayında yapılan seçim sonucuna göre hükümet kurma görevini Devlet Başkanı Milos Zeman’dan alan Spolu İttifakı lideri ve Sivil Demokrat Parti (ODS) başkanı Petr Fiala’nın sunduğu Bakanlar Kurulu bugün resmen atanarak göreve başladı.

Başkanlık konutu Lany’de gerçekleşen atama törenine yeni kabine üyeleri otobüs ile gelirken, tüm bakanlar antijen testinden geçti. Düzenlenen atama töreninde Başkanlık ofisi şansölyesi Vratislav Mynar, bakanların isimlerini tek tek okurken, ismi okunan bakanlar Başkan Zeman ile tokalaşarak kendisinden atama kararnamelerini teslim aldılar. 5 partiden oluşan koalisyon hükümetinde Başbakan dahil 18 bakan bulunuyor.

Başkanlık konutundaki törenin ardından Straka Akademisi’ndeki ilk toplantısını gerçekleştirecek yeni hükümette Başbakan Petr Fiala, bugün ve yarın tüm bakanları tek tek bakanlık ofislerine götürecek.

MAHKEMEDEN DÖNDÜLER

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, 28 Kasım tarihinde Başbakan olarak seçimlerin galibi olan Spolu İttifakı'nın Lideri Petr Fiala’yı Başbakan olarak atamış, Fiala’nın kendisine sunduğu Hükümet listesindeki bakan adayları ile alfabetik sıra ile 2 hafta boyunca tek tek görüşmüştü.

Başkan Zeman’ın yaptığı görüşmeler sonucunda Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky’nin bakanlık için yeterli görülmediğinden dolayı bakan olarak atanmayacağını bildirmişti.

Yeni Başbakan Petr Fiala’nın bu olayı Anayasa Mahkemesi’ne götürme tehdidi sonrasında Fiala ve Başkan Zeman tekrar görüşmüş ve görüşmenin ardından geri adım atan Başkan Zeman, Jan Lipavsky’nin bakanlığını onaylamıştı.