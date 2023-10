Siyonizm karşıtı Yahudilerden protesto: Politikacının ofisinin önünü kapattılar

ABD'de Siyonizm karşıtlarından oluşan bir grup Yahudi, eski Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ofisinin önünde toplanarak, ABD ve İsrail'i protesto etti.

Protestocular el ele vererek, ofisin girişini kapatmaya çalışırken görüntülendi.

NOW



We’re anti-Zionist Jews locking themselves up outside Nancy Pelosi’s office in SF



This genocide must end, the US is standing by as Gaza is annihilated, our representatives are responsible



WE are responsible



End the genocide, end the occupation pic.twitter.com/gty2VxHIg8