Siyonizm karşıtı Yahudilerden protesto: Politikacının ofisinin önünü kapattılar

Yayınlanma: 14.10.2023 - 15:30

Güncelleme: 14.10.2023 - 15:30

ABD'de Siyonizm karşıtlarından oluşan bir grup Yahudi, eski Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ofisinin önünde toplanarak, ABD ve İsrail'i protesto etti.

Protestocular el ele vererek, ofisin girişini kapatmaya çalışırken görüntülendi.

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We’re anti-Zionist Jews locking themselves up outside Nancy Pelosi’s office in SF



This genocide must end, the US is standing by as Gaza is annihilated, our representatives are responsible



WE are responsible



End the genocide, end the occupation pic.twitter.com/gty2VxHIg8 — Ariel Koren (@ariel_koko) October 13, 2023

Filistin'e destek gösterisinde bulunan grup, İsrail'e tepkisini gösterdi.

"ABD'nin, Gazze'nin yok edilmesine seyirci kaldığını" savunan grup, "Soykırım sona ermeli" sloganı attı.

Protestocular, "soykırımdan ABD'nin de sorumlu" olduğunu ileri sürerek, "Soykırımı sona erdirin, işgali sona erdirin" ifadelerini kullandı.