Siyonizm karşıtı Yahudilerden protesto: Politikacının ofisinin önünü kapattılar
ABD'de Siyonizm karşıtlarından oluşan bir grup Yahudi, eski Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ofisinin önünde toplanarak, "ABD'nin, Gazze'nin yok edilmesine seyirci kaldığını" söyledi.
ABD'de Siyonizm karşıtlarından oluşan bir grup Yahudi, eski Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ofisinin önünde toplanarak, ABD ve İsrail'i protesto etti.
Protestocular el ele vererek, ofisin girişini kapatmaya çalışırken görüntülendi.
NOW— Ariel Koren (@ariel_koko) October 13, 2023
We’re anti-Zionist Jews locking themselves up outside Nancy Pelosi’s office in SF
This genocide must end, the US is standing by as Gaza is annihilated, our representatives are responsible
WE are responsible
End the genocide, end the occupation pic.twitter.com/gty2VxHIg8
Filistin'e destek gösterisinde bulunan grup, İsrail'e tepkisini gösterdi.
"ABD'nin, Gazze'nin yok edilmesine seyirci kaldığını" savunan grup, "Soykırım sona ermeli" sloganı attı.
Protestocular, "soykırımdan ABD'nin de sorumlu" olduğunu ileri sürerek, "Soykırımı sona erdirin, işgali sona erdirin" ifadelerini kullandı.
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