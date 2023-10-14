Siyonizm karşıtı Yahudilerden protesto: Politikacının ofisinin önünü kapattılar

ABD'de Siyonizm karşıtlarından oluşan bir grup Yahudi, eski Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ofisinin önünde toplanarak, "ABD'nin, Gazze'nin yok edilmesine seyirci kaldığını" söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 15:30
Siyonizm karşıtı Yahudilerden protesto: Politikacının ofisinin önünü kapattılar
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ABD'de Siyonizm karşıtlarından oluşan bir grup Yahudi, eski Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ofisinin önünde toplanarak, ABD ve İsrail'i protesto etti.

Protestocular el ele vererek, ofisin girişini kapatmaya çalışırken görüntülendi.

 

Filistin'e destek gösterisinde bulunan grup, İsrail'e tepkisini gösterdi.

"ABD'nin, Gazze'nin yok edilmesine seyirci kaldığını" savunan grup, "Soykırım sona ermeli" sloganı attı.

Protestocular, "soykırımdan ABD'nin de sorumlu" olduğunu ileri sürerek, "Soykırımı sona erdirin, işgali sona erdirin" ifadelerini kullandı.


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