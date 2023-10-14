Çin'den İsrail-Filistin açıklaması: 4 maddeli çözüm önerisi sundu!

Yayınlanma: 14.10.2023 - 13:28

Güncelleme: 14.10.2023 - 13:29

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'in İsrail-Filistin çatışmasında "adalet ve hakkaniyetten" yana olduğunu yineledi.

Filistinlilerin insani durumunun "hızla kötüleştiği" uyarısında bulunan Wang, Çin'in "sivillere zarar veren tüm eylemleri kınadığını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesine karşı çıktığını" söyledi.

4 MADDELİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Wang, Çin'in "mevcut durumun ciddiyeti göz önüne alındığında aciliyet arz ettiğini" düşündüğü dört önceliği de sıraladı.

Wang, bunlardan ilkinin, durumun daha da kötüleşmesini önlemek için "çatışmaların mümkün olan en kısa sürede durdurulması" ihtiyacı olduğunu vurguladı.

İkincisi önceliğin, uluslararası insani hukuka uymak ve "mümkün olan en kısa sürede bir insani kurtarma ve yardım geçişi" açarak ciddi bir felaketi önlemek olacağını belirten Wang, üçüncü önceliğin ise "ilgili ülkelerin itidalli davranması, tarafsız ve adil bir pozisyon alması, çatışmanın yatıştırılması için çalışması" olduğunu kaydetti.

Wang, dördüncü önceliğin de "BM'nin gereken rolü oynaması" ve ilk üç hedefe ulaşmak için uluslararası mutabakat oluşturması ve "gerçek önlemler alması" gerektiğini söyledi.

Wang "Çin'in ilgili taraflarla iletişim halinde olduğunu" ve Pekin'in "BM aracılığıyla Gazze Şeridi ve Filistin Ulusal Yönetimi'ne acil insani yardım sağlayacağını" kaydetti.

Wang ayrıca, "Filistin'e yönelik adaletsizliğin yarım yüzyılı aşkın bir süredir devam ettiğini" ve buna "iki devletli çözüm ve bağımsız bir Filistin Devleti" ile son verilmesi çağrısında bulunarak, "Filistin ve İsrail, ancak bu şekilde barış içinde bir arada yaşayabilir" dedi.