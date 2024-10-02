'Siz onu yediğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz...' Ananasın insanları 'yediği' kanıtlandı!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 12:58

Güncelleme: 02.10.2024 - 12:58

Ananas tüketimi son zamanlarda sosyal medya platformlarında büyük bir tartışma konusu haline geldi. TikTok kullanıcıları, bu tropikal meyveyi yedikten sonra yaşadıkları garip karıncalanma hissini duyururken, birçok kişi bu durumun arkasındaki bilimsel gerçekleri merak etmeye başladı. Peki, ananas gerçekten sizi 'yiyor' mu?

Bir TikTok fenomeni olarak bilinen SF Microscopy, ananasın iç yapısını mikroskop altında inceleyerek dikkat çekici bir keşif yaptı.

Kullanıcılar, ananasın içindeki raphid adı verilen binlerce küçük iğnenin, ağız içindeki hücre zarlarını delip tahrişe neden olduğunu öğrenince şok oldu.

Bu durum, ananasın asidik suyuyla birleştiğinde karıncalanma hissini daha da artırıyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Ananasın bu ilginç etkisi, TikTok'ta kullanıcılar arasında büyük bir tartışma yarattı. Bazı yorumlar şöyleydi:

"Bunun sebebinin hafif alerjim olduğunu düşünüyordum."

"Yani ben ananasımı yerken, ananasım da beni yiyor..."

"Ananas yedikten sonra karıncalanmıyorum. Ben herkesten daha mı iyiyim?"

"Bunun sonrasında her zaman çok acı hissediyorum, çok mantıklı."

"Bir daha asla ananas yemeyeceğim kardeşim."

Bu yorumlar, ananasın tüketimi ile ilgili karışık duyguları ve korkuları gözler önüne serdi.

GERÇEK Mİ, MİT Mİ?

Livestrong.com'a göre, ananasın içindeki bromelain enzimi de ağızda uyuşma hissine neden olabiliyor.

Bu enzim, hücrelerin yüzeyindeki molekülleri yok ederek çalışıyor ve bu da ananasın çiğneme sırasında verdiği rahatsızlığın bir başka sebebi.

Raphidler: Mikroskop altında görülebilen, ağızda tahrişe neden olan küçük iğneler.

Bromelain: Ananasın içindeki bir enzim, ağızda uyuşma hissine yol açabiliyor.

Asidik Su: Raphidlerin etkisini artırarak karıncalanmayı çoğaltıyor.