Sızdırılan e-postalar İsveç’i sarstı: Prenses Sofia-Epstein yazışmaları ortaya çıktı

İsveç Prensesi Sofia’nın, çocuk istismarı suçlamalarıyla yıllarca gündemden düşmeyen Jeffrey Epstein ile geçmişte birden fazla kez görüştüğünün kraliyet tarafından doğrulanması ülkede tartışma yarattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi basınında yer alan iddiaların ardından Kathimerini’nin haberleriyle genişleyen dosya, İsveç sarayının da açıklama yapmasına yol açtı. Saray kaynakları, Sofia Hellqvist’in 2005 yılı civarında “ilgili kişiyle birkaç kez tanıştırıldığını” belirtti.

Dagens Nyheter’in aktardığı, nonprofit platform DDoSecrets tarafından yayımlanan sızdırılmış e-postalar, Epstein’ın genç Sofia’ya Karayipler’deki özel adası Little St. James’e davet gönderdiğini gösteriyor.

Epstein’ın 18 Aralık 2005 tarihli bir yanıtında, “Karayipler’deyim. Gelmek isterse iki günlük bir ziyaret ayarlayabilirim. Bilet gönderirim” ifadelerinin yer aldığı kaydedildi. Bu davetin, Epstein’ın 2008’deki ilk mahkumiyetinden üç yıl önce yapılmış olması dikkat çekti.

Haberlere göre Sofia, o dönem New York’ta oyunculuk ve modellik kariyerinin peşinde koşarken, bir İsveçli iş kadını tarafından Epstein ile birkaç kez tanıştırıldı. Aynı iş kadınının, yıllar sonra Prens Carl Philip ile yaptığı düğünde davetliler arasında yer aldığı belirtiliyor.

E-postalarda, Epstein’ın yardımcısının 2006 başında Sofia’nın durumunu sorgulayan yazışmaları da yer alıyor. İş kadını, Epstein’ın Sofia ve arkadaşı Camilla’ya oyunculuk eğitimi teklif ettiğini ancak vize işlemlerinin sorun çıkardığını aktarıyor.

SARAY: DAVET KABUL EDİLMEDİ

Kraliyet ailesi, Sofia’nın Epstein’ın özel adasına gitmediğini ve “herhangi bir oyunculuk eğitimi için başvuru yapmadığını” açıkladı.

Ayrıca prensesin 2005 sonrasında Epstein ile hiçbir teması olmadığını vurgulayan saray, görüşmelerin tümünün Sofia’nın kraliyet ailesine katılmasından çok önce gerçekleştiğinin altını çizdi.

Prenses Sofia, kraliyet ailesine katılmadan önce modellik, yoga eğitmenliği ve televizyon programlarıyla tanınmış bir figürdü. Paradise Hotel adlı reality şovda yer alması, New York gece hayatındaki görünürlüğü ve modellik fotoğrafları, 2015’te Prens Carl Philip ile evliliği sırasında uzun süre kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

2010’da Güney Afrika’daki dezavantajlı çocuklar için kurduğu Project Playground ile sosyal sorumluluk çalışmalarına yönelen Sofia, son yıllarda kraliyet ailesinin en görünür isimlerinden biri haline geldi.

Epstein’ın tekliflerini reddeden Sofia’nın arkadaşı Camilla, Dagens Nyheter’e yaptığı açıklamada, “22 yaşındaydım. Gerçeğin ortaya çıkmasına seviniyorum. Ne olabileceğini düşünmek bile ürkütücü” dedi.

Epstein’ın 2019’da New York’taki cezaevinde ölümü sonrası yeniden açılan dosyalar, dünya çapında tanınan isimlerle olan ilişkilerini sürekli gündemde tutuyor.