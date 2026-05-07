Şizofreni hastası idam mahkumu infazdan kurtuldu

56 yaşındaki John Richard Wood, 2000 yılında Güney Carolina’da bir trafik kontrolü sırasında polis memuru Eric Nicholson’ı öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Olayın ardından kaçmaya çalışan Wood’un polise ateş açtığı ve başka bir polisi de mermi parçasıyla yaraladığı belirtildi.

Yaklaşık 25 yıldır cezaevinde bulunan Wood’un, şizofreni nedeniyle gerçeklik algısının ciddi şekilde bozulduğu ifade edildi. Mahkeme kayıtlarına göre Wood, ölümsüz olduğuna ve daha önce üç kez idam edilip yeniden dirildiğine inanıyor.

Hakim ayrıca Wood’un, idam edilmesi halinde yeniden hayata döneceğini düşündüğünü ve eyalet valisi tarafından affedildiğine inandığını aktardı.

“KENDİSİNİ ÖLÜMSÜZ SANIYOR”

2002 yılındaki yargılama sürecinde Wood’un mahkemeyi, “Beloved Kevin Rudolph” isimli bir varlığın kontrolünde gördüğü belirtildi. Wood’un, bu varlığın dünyayı ele geçirmek için yürütülen bir savaşın parçası olduğuna inandığı kaydedildi.

Mahkemede ayrıca Wood’un kendisini “kanatları olan” ve adalet sistemine karşı savaşmak için ölümsüzlükle ödüllendirilmiş biri olarak gördüğü ifade edildi.

İki psikiyatrist ve bir psikoloğun değerlendirmesine dayanan kararda, Wood’un ağır ruhsal rahatsızlığı nedeniyle idam için yeterli zihinsel yeterliliğe sahip olmadığı sonucuna varıldı.

Mahkeme heyeti, Wood’un neden ölüm cezası aldığını teknik olarak anlayabildiğini ancak hâlâ polisin kendisine komplo kurduğuna inandığını belirtti.

Kararın şimdi Güney Carolina Yüksek Mahkemesi’ne gönderileceği, yüksek mahkemenin kararı onaylayabileceği ya da bozabileceği bildirildi.