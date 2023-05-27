Sky News'ten 'Erdoğan' analizi: 'Kremlin'in tercihi', 'İnatçı ve öngörülemez bir müttefik...'

Yayınlanma: 27.05.2023 - 13:24

Güncelleme: 27.05.2023 - 13:41

Londra merkezli Sky News'te "Batı, Erdoğan'ın olası seçim başarısı karşısında hayal kırıklığına uğrayacak" başlıklı bir yazı yayımlandı.

Yazıda, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'deki cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde favorisi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" olacağı kaydedildi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye dışında pek tanınmadığı belirtilen yazıda, Kılıçdaroğlu için "Fakat, Batılı politika yapıcılar için Erdoğan'ın yarattığı sürtüşme ve hayal kırıklıklarına bir ilaç gibi gelmişti" ifadeleri yer aldı.

"KILIÇDAROĞLU, TEMİZ BİR SİYASETÇİ"

Yazıda, Kılıçdaroğlu'ndan, "Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini ve NATO müttefikleriyle güvenini yeniden tesis etmek isteyen temiz bir siyasetçi ve laik olarak ün yapmış bir muhasebeci ve bürokrat" olarak bahsedildi.

Ankara'nın mevcut dış politikası için "AB üyeliğini savunarak yola çıkan Erdoğan'ın, Türkiye'yi farklı ve öngörülemez bir yöne götürdüğü" değerlendirmesi yapılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ekonomiyi kötü yönetiyor. İlerleyen yaşına ve tüm ekonomik ortodoksluğa rağmen Erdoğan faiz oranlarını yükseltmenin enflasyonu düşüreceğine inanmıyor. Buna kronik yolsuzluk ve kötü yönetim de eklenince Türk ekonomisi %80'in üzerinde seyreden enflasyonla mahvolma yolunda ilerliyor. Ekonomik başarısızlık siyasi istikrarsızlığın başlangıcı olabilir. Her ikisi de bir NATO ülkesinde ve Avrupa'nın hemen kapısındaki Türkiye gibi önemli bir ülkede arzu edilen şeyler değildir. Türk halkına getireceği sefalet tehdidi bir yana."

"KREMLİN'İN TERCİHİ ERDOĞAN"

Erdoğan'ın "Kremlin'in tercihi" olduğu belirtilen yazıda, "Putin'in tanıdığı ve ilişkileri tamamen alışverişe dayalı olsa da faydalı bulduğu bir şeytan. Batı'nın, Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılmayı reddediyor. Rusya'dan uçaksavar savunma sistemleri satın alarak NATO ittifakında karışıklıklara neden oldu" denildi.

Türkiye'nin, "Ukrayna'daki savaşta tarafsızlığının Batı'nın işine yaradığı" savunulan yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"Ankara, Ukrayna'ya tahıl sevkiyatına izin veren anlaşmanın sağlanmasında önemli bir rol oynadı. Savaşı sona erdirecek müzakerelerde de rol oynayabilir. Türkiye, Kiev'e insansız hava araçları tedarik ediyor ama aynı zamanda İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye devam ediyor ve ittifakın umduğu destekleyici rolün yakınından bile geçmedi."

Yazıda, "Batılı hükümetler için Türkiye, Rus enerjisini ucuza satın alarak ve yaptırımları delen ticaretten kar ederek çatışmayı ekonomik kazanç için alaycı bir şekilde istismar etti. Demokrasinin gerilemesi, Türkiye'nin insan hakları sicilinin giderek kötüleşmesi ve otoriterleşmesi de Batılı başkentlerde daha fazla tedirginlik yaratıyor" denildi.

"ERDOĞAN YÖNETİMİNDEKİ TÜRKİYE, ÖNGÖRÜLEMEZ BİR MÜTTEFİK"

Batı ile ilişkilerde "Kılıçdaroğlu'nun bir değişime gideceği vaadi, Erdoğan'ın ise tam tersini sunduğu" belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Kılıçdaroğlu tüm bunların değişeceği sözünü verdi. İlişkilerde bir sıfırlama. Bu vaadini yerine getirememiş olabilir ama müttefikler için gidişatın yönü ferahlatıcı olabilirdi. Erdoğan ise bunun tam tersini sunuyor. Giderek daha tehlikeli görünen bir ekonomiye sahip, inatçı ve öngörülemez bir müttefik. Batılı muhatapları Erdoğan dönemini sona erdirmekten memnuniyet duyarlardı. Bunun yerine onun (Erdoğan'ın) yönetimine yıllarca daha katlanmak zorunda kalabilirler."