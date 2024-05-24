Slovakya Başbakanını vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 24.05.2024 - 09:55

Güncelleme: 24.05.2024 - 09:55

Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya saldırı düzenleyen Juraj Cintula’nın yargılandığı duruşmayla bağlantılı olarak yayınlanan 9 sayfalık mahkeme belgesi, 71 yaşındaki saldırganın sorgusuna ilişkin ayrıntıları içeriyor.

Fico'yu hayati tehlikeye sokan saldırıdan bir hafta sonra yayımlanan bu belgede, saldırganın kamuoyuna yaptığı ilk resmi açıklamalar da yer alıyor.

Slovak Başbakanı Fico'nun durumunun iyileştiği, ancak hala hastanede olduğu biliniyor.

Öte yandan Juraj Cintula’nın avukatı, saldırganı artık temsil etmeyeceğini duyurdu. Şüphelinin yeni bir avukatı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

NEDEN SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNDU?

Sorgusundan elde edilen ilk bilgilere göre, “Saldırı planını kimsenin bilmediğini” öne süren Juraj, “Fico'dan özür dilemeye hazır olduğunu, onu öldürmek istemediğini, ancak yaralamak ve sağlığını bozmak istediğini" iddia etti.

Mahkeme belgesinde, şüphelinin hükümet politikalarına, "özel savcı ofisinin kapatılmasına, kültür ve medya çalışanlarının baskı altına alınmasına karşı olduğu ve asıl olarak, Ukrayna'ya askeri yardım sağlanmasını istediği" belirtildi.

Belgede ayrıca, şüphelinin daha önce bir psikiyatri kliniğinde tedavi görmediği veya herhangi bir psikiyatrik muayeneden geçmediği bilgisine de yer verildi.

SALDIRGAN HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Slovak medyası, Juraj’ın bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını yazdı. 2016’da güvenlik olarak çalıştığı alışveriş merkezinde saldırıya uğrayan Juraj, ağır yaralanmıştı. Bu olayın kendisini derinden etkilediği iddia edildi.

Saldırganı tanıyan kişiler, bir edebiyat kulübü üyesi ve bir çok kitabın yazarı olarak tanımladı. Geçmişte en az bir kez paramiliter bir grup olan “Slovak Gönüllüler” mitingine katıldığı, ancak aynı zamanda şiddete karşı bir siyasi hareket kurmaya çalıştığı öne sürülüyor.

NE OLMUŞTU?

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Handlova kasabasındaki bir meydanda, 15 Mayıs günü, saldırgan Juraj Cintula tarafından yakın mesafeden dört kez vurulmuştu.

Mahkemenin yayınladığı belgede, Juraj C. olarak tanımlanan şüphelinin, 13 Mayıs Pazartesi günü, saldırıdan iki gün önce, yasal olarak sahip olduğu CZ 75 tipi 9mm silahıyla Fico'ya ‘zarar vermeye’ karar verdiği belirtildi.

Belgede, şüphelinin binanın önüne saat 14:35'te silahla ve yaklaşık 10 mermilik iki şarjörle geldiği, meydanda barikatın arkasında durduğu ifade edildi.

Belgeye göre Juraj, Fico'ya yaklaştı, özellikle gövdesinin alt kısmını hedef aldı ve yaklaşık 5 el ateş etti.