İnsanlık tarihini baştan yazdıracak 500 bin yıllık keşif

Yayınlanma: 22.05.2024 - 13:35

Güncelleme: 22.05.2024 - 13:37

Londra merkezli haftalık bilimsel dergi Nature'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, bilim insanları Zambiya'daki Kalambo Şelalelerinde yaklaşık 500 bin yıllık olduğu tahmin edilen ahşap bir aletin kalıntılarını buldu.

Bölgeye özel toprak yapısı ve seller sonucu toprak altında kalan ahşap aletin çürümediği ve zamanına göre son derece gelişmiş olan formunu günümüze kadar taşıdığı belirtildi.

Nature'da yayınlanan çalışmaya göre bu alet, erken atalarımızın aslında düşündüğümüzden çok daha gelişmiş olduğunu ortaya koyuyor.

Öyle ki, günümüzde baskın insan türü olan Homo Sapiens'in yayılmasından çok daha önceleri, tarih öncesi insanlar olan erken hominin türlerinin ahşap aletler kullandığı, bu keşif ile ortaya çıktı.

YAŞI NASIL TESPİT EDİLDİ?

Araştırmada, Kızılötesi Uyarılmış Lüminesans (IRSL) adı verilen tarihleme tekniği kullanıldı. Bu teknik, uzmanların arka plandaki radyasyondan etkilenen nesnelerin içindeki minerallerin zamanını analiz etmelerine olanak tanıyor.

Bu şekilde, güneş ışığına maruz kaldıktan sonra sıfırlanan eserlerin içinde hapsolmuş enerji miktarı, yaşı ölçmek için kullanılabiliyor.

Araştırmacılar bu şekilde, aletin 476 bin yaşında olduğunu ve Orta Pleistosen dönemine ait olduğunu tespit edebildi. Aletin Homo sapiens ortaya çıkmadan çok önce kullanıldığı göz önüne alındığında, homininlerin daha önce düşünülenden çok daha gelişmiş olduklarını gösteriyor.

TANIMLARI DEĞİŞTİRECEK

Nature dergisine göre bu bulgu, “taş devri” tanımına ilişkin anlayışımızı bile değiştirebilir. Zira aletin yapımındaki karmaşıklık düzeyi, normalde mevcut çağ anlayışımızla ilişkilendirilenin ötesine geçiyor.

Çalışmanın baş arkeoloğu Larry Barham, bu çarpıcı keşif ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu insanlar ahşaptan, düzenli olarak büyük ve kompleks aletler yapıyorlardı. Zekalarını, hayal güçlerini ve becerilerini kullanarak daha önce hiç görmedikleri, daha önce hiç var olmamış bir şey yarattılar...”