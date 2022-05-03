Slovakya, Rus petrolüne yönelik olası bir ambargoda muafiyet talep edecek
Slovakya, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne uygulayacağı olası bir yaptırım kararında muafiyet talep edeceklerini söyledi.
Slovakya Ekonomi Bakanlığı, Slovakya'nın Avrupa Birliği (AB) tarafından Moskova'ya karşı bir sonraki yaptırım setinde kabul edilmesi olası herhangi bir Rus petrol ambargosundan muafiyet isteyeceğini söyledi.
Reuters'ın aktardığına göre, iki AB yetkilisi 2 Mayıs'ta günü yaptığı açıklamada, AB, iki ülkenin Rus ham petrolüne bağımlılığını göz önünde bulundurarak Slovakya ve Macaristan'ı Rus petrolü satın alma ambargosundan muaf tutulabilieceğini söyledi. Slovakya, ithal ettiği ham petrolün neredeyse tamamını Rusya'dan alıyor. Slovakya Ekonomi Bakanlığı da, "Rusya'ya karşı kabul edilmesi olası ek yaptırım paketinin içinde petrolü de olursa Slovakya muafiyet talep edecek" ifadesini kullandı.
Bakanlık, farklı petrol türlerinin işlenmesinin hemen mümkün olmadığını; değişiminin finansal olarak zor olduğunu ve bunun zaman alacağını söyledi. Bakanlık, "Bu nedenle boru hattıyla taşınan petrol için daha uzun bir geçiş süresi talep ediyoruz" dedi.
Avrupa Komisyonu Rusya'ya karşı altıncı bir yaptırım paketi hazırlıyor ve çalışmaların yakında tamamlaması bekleniyor.
UKRAYNA'YA EN ÇOK YARDIM EDEN ÜLKELERDEN
Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi de dahil olmak üzere silahlar ve diğer askeri yardımları sağladı. Başbakan Eduard Heger de son haftalarda Kiev'i ziyaret eden batılı liderler arasında yer aldı.
Pazartesi günü, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Slovakya'ya desteği için teşekkür etti. Kuleba, Twitter'da "Ukrayna, Slovak dostlarımızın bizim için yaptıklarını her zaman hatırlayacak" dedi.
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