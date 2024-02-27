Slovakya'dan Ukrayna iddiası: AB ve NATO ülkeleri, asker gönderebilir

Slovakya Başbakanı Robert Fico, bazı Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerin, Ukrayna’ya asker göndermeyi düşündüğünü belirtti.

AA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 08:41
Slovakya'dan Ukrayna iddiası: AB ve NATO ülkeleri, asker gönderebilir
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Fico, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Slovakya’nın hiçbir şekilde Ukrayna’ya asker göndermeyeceğini ifade etti.

"Birçok NATO ve AB üyesi ülke, askerlerini ikili düzeyde Ukrayna'ya göndermeyi düşünüyor" diyen Fico, bunda büyük güvenlik riskleri gördüklerini vurguladı.

Fico, Ukrayna’da savaşın askeri yollarla çözüme kavuşturulamayacağını yineleyerek, ülkesinin ölüme neden olmayan yollarla yardım etmeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

Slovakya’nın Ukrayna’da mayın temizleme alanında desteğine devam edeceğini kaydeden Fico, ülkesinin Ukrayna’ya herhangi bir silah ya da askeri mühimmat göndermeyeceğini bir kez daha vurguladı.


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