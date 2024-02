'Yaşam savaşı' olarak niteledi: Ukrayna'nın bitmesine izin vermeyeceğiz

Yayınlanma: 24.02.2024 - 16:52

Güncelleme: 24.02.2024 - 16:52

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı dolayısıyla Ukrayna'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile savaşta zarar gören köylerden Hostomel'de düzenlenen anma törenine katıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki yıldır süren savaşı değerlendiren Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rusya'nın 'Kiev'i 3 günde ele geçirme' planı Hostomel'de başladı. İki yıl önce düşmanın çıkarma kuvvetlerini burada ateşle karşıladık, iki yıl sonra dostlarımız ve ortaklarımızla burada buluşuyoruz. Bu da 2 yıl boyunca katettiğimiz yolu ve 24 Şubat (2022) ile bugün arasındaki farkı sembolik ve anlamlı şekilde ifade ediyor."

Zelenski, Ukrayna halkının savaşın ilk 3 gününde ayakta kaldığını, dördüncü gününde düşmediğini, beşinci günü de savaştığını dile getirerek "Ve sonra bir ay, sonra 6 ay ve şimdi 2 yıl. Özgürlük için savaş. Yaşam savaşı, konuşmalarımda her zaman söylediğim gibi, inanılmaz insanlar tarafından kahramanca sürdürülüyor; büyük bir ülkenin büyük insanları" ifadelerini kullandı.

Her normal insanın savaşın sona ermesini istediğine işaret eden Zelenski, şöyle devam etti:

"Ancak hiçbirimiz Ukrayna'nın bitmesine izin vermeyeceğiz. Bu nedenle 'savaşın sona ermesi' ifadelerine her zaman 'bizim şartlarımızla' ifadesini ekliyoruz. Bu yüzden 'barış' kelimesinin ardından her zaman 'adil' kelimesi gelir. Bu nedenle gelecek tarihte 'bağımsız' kelimesi her zaman 'Ukrayna' kelimesinin yanında yer alacak. Hayatımızın 730 günü boyunca bunun için savaşıyoruz ve kazanacağız."