Rabiye Çiçek'ten Slovakya'da bronz madalya!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 00:00

Güncelleme: 23.07.2024 - 00:00

Slovakya'da düzenlenen Atletizm 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda milli atlet Rabiye Çiçek, üçüncü oldu.

BRONZ MADALYA KAZANDI

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Branska Bystrica şehrinde yapılan şampiyonada mücadele eden Rabiye Çiçek, cirit atma branşında 54.52 (PB) atarak bronz madalya kazandı.

Federasyon, sporcunun başarısından dolayı ENKA Spor Kulübü'nü, antrenörü Mustafa Karaduman'ı ve genç sporcuyu tebrik etti.