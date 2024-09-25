Slovakya Başbakanı Fico’ya mermi ile tehdit edildi

Yayınlanma: 25.09.2024 - 15:43

Güncelleme: 25.09.2024 - 15:43

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ağır yaralandığı silahlı suikast girişiminden yaklaşık 5 ay sonra tehdit edildi.

Slovakya hükümeti, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Başbakan Fico’ya kimliği belirsiz bir gönderici tarafından mermi bulunan bir zarf gönderildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Slovakya Başbakanı’na hitaben yazılmış, içinde mermi bulunan bir zarfın bugün hükümet ofisine teslim edildiğini teyit ediyoruz” denildi. Slovak hükümetinin basın birimi olaya ilişkin polis tarafından incelenme başlatıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

15 Mayıs’ta ülkenin batısındaki Handlova kasabasında gerçekleştirilen bir hükümet toplantısı sonrasında yaşanan suikast girişiminde yakın mesafeden 4 yerinden yaralanan ve hayati tehlike atlatan Fico, uzun süren ameliyatlar geçirmiş ve haftalarca tedavi altında kalmıştı.

59 yaşındaki siyasetçi, saldırıya uğrama sebebini Ukrayna konusunda Avrupa’daki ana akım siyasete zıt bir görüş benimsemesi olduğunu söylemişti. Suikast girişiminin faili de, saldırıyı hükümetin politikalarına karşı olduğu için gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna’ya askeri yardımlara karşı çıktığı ve Rusya ile ilişkileri kesmeyi reddettiği için Avrupalı liderler tarafından en çok eleştirilen siyasetçiler arasında yer alıyor.