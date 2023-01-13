Slovenya, Bosna Hersek'e AB üyelik yolunda profesyonel destek sağlayacak

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 19:45

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 19:45

AB üyesi Slovenya'nın Dışişleri Bakanı Fajon, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da mevkidaşı Bisera Turkovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fajon, 15 Aralık'ta aday statüsü alan Bosna Hersek'i tebrik ederek "Slovenya, Bosna Hersek'in AB üyelik yolunda karşılaşacağı zorluklarla daha kolay başa çıkabilmesi için profesyonel bir yardım eli uzatıyor. Bosna Hersek'in AB'den uzanan bu eli tutmasını ve teklif edilen yardımı kabul etmesini temenni ediyorum." dedi.

Slovenya'nın, Bosna Hersek ile sürekli büyüyen bir dış ticaret hacmi olduğunu işaret eden Fajon işbirliğine devam edeceklerini belirtti.

Turkovic ise aday statüsü alan Bosna Hersek'i önemli sorumlulukların beklediğini söyleyerek Slovenya'ya desteği için teşekkür etti.

Slovenyalı mevkidaşını 2 Ekim'de Bosna Hersek'te yapılan genel seçimin ardından devam eden hükûmet kurma çalışmaları hakkında bilgilendirdiğini belirten Turkovic, "En kısa sürede yeni hükûmetin kurulacağını ve AB'nin beklediği faaliyetleri devralacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Fajon ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince de kabul edildi.