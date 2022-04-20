Slovenya Tarım Bakanı Joze Podgorsek istifa etti
Slovenya Tarım Bakanı Joze Podgorsek istifa etti. Podgorsek, istifasının nedeni olarak kaldığı otele ait faturaların ödemesini geciktirmesi olduğunu öne sürdü.
Slovenya Tarım Bakanı Joze Podgorsek, görevinden istifa etti.
Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Bakan Podgorsek, tatil amacıyla kaldığı bir otele ait faturaların ödemesini geciktirdiği için istifa ettiğini duyurdu.
Podgorsek, "Bakanlık görevimden istifa ediyorum. Görevimden istifa etmemin sebebi faturaların ödenmesindeki gecikmelerdir. Bu nedenle davranışlarımın sorumluluğunu alarak görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
Tarım Bakanı Podgorsek'in, ocak ayında eşiyle kaldığı otele ait 800 Euro'luk faturaları ödemediği iddia edilmişti.
Faturaları gecikmeli olarak ödediğini savunan Podgorsek, bunun kendisine ve ailesine karşı planlanmış komplo olduğunu ileri sürdü.
Podgorsek, tüm belgeleri teslim ettiğini ve devam eden soruşturma sebebiyle daha fazla bilgi veremeyeceğini belirtti.
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