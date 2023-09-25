Soğuk Savaş'tan bu yana bir ilk: Eş zamanlı füze atışları yapıldı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 12:04

Güncelleme: 25.09.2023 - 12:04

Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolai Yevmenov'un liderliğinde Kuzey Deniz Rotası iletişimini korumaya yönelik Finval-2023 tatbikatı, Çukçi ve Bering denizlerinin yanı sıra Çukçi Yarımadası sularında gerçekleştirildi.

Tatbikata, yaklaşık 10 bin asker ve 50'den fazla askeri aracın katıldığı bildirildi. Bunlar arasında, su üstü gemileri ve destek gemileri, denizaltılar, deniz havacılığına ait uçak ve helikopterler, Bastion kıyı füze sistemlerinin yanı sıra yüksek arazi kabiliyetine sahip tekerlekli ve paletli zırhlı araçların yer aldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatların savunma amaçlı olduğunu ve Rusya'nın kuzeydoğu sınırlarındaki operasyonlar için kuvvetlerin ve birliklerin eğitimini geliştirmek üzere gerçekleştiğini söyledi.

SOĞUK SAVAŞ'TAN BU YANA BİR İLK

Rus Pasifik Filosu, tatbikat kapsamında Rusya'nın modern tarihinde ilk kez havadan, denizden, kıyıdan ve su altından eş zamanlı füze atışları gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Yakın tarihte ilk kez aynı anda dört ortamda eş zamanlı füze atışları gerçekleştirildi: denizden, kıyıdan, su altından ve havadan" denildi.

Açıklamada ayrıca, tatbikatın sona erdiği, birliklerin daimi konuşlanma noktalarına dönmeye başladığı kaydedildi.