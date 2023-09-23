Gürcistan'dan Rusya'ya çağrı: Anlaşmaları tam olarak uygulayın

Yayınlanma: 23.09.2023 - 13:40

Güncelleme: 23.09.2023 - 13:41

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu katılımcılara hitap etti.

Başbakan Garibaşvili, özgürlüğü ve zengin mirasına değer veren, sürekli değişen jeopolitik ortamda ilerlemeyi benimseyen güçlü bir ulus olan Gürcistan’ı temsil ettiğini vurguladı.

Gürcistan topraklarının yüzde 20’sinin Rusya’nın işgali altında olduğunu ifade eden Garibaşvili, “Bildiğiniz gibi ülkem 2008 yılında kapsamlı bir askeri saldırı yaşadı ve bunun yıkıcı sonuçlarına katlanmaya devam ediyor. Gürcistan topraklarının yüzde 20’sinin Rusya tarafından işgal edilmesinde ve yüz binlerce insanın evlerinden edilmesinde bu durum açıkça görülmektedir” diye konuştu.

“Şunu güvenle ifade ediyorum ki yaşadığımız yıkımlara rağmen hedeflerimizin peşinden gitmekten çekinmedik” diyen Garibaşvili, “Gürcistan’ı, BM Şartı’nda yer alan temel ilke ve değerlerin gerçekleştirilmesine tamamen bağlı, dinamik bir topluma dönüştürdük” ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA BASKI UYGULAMA ÇAĞRISI

Garibaşvili, “Gürcistan savaşın maliyetinin ve barışın değerinin farkında. Hükümetimiz 2012 yılından bu yana kesintisiz on yıllık barış ve istikrarı inşa etmiş ve sürdürmüştür. Bu fırsattan yararlanarak Gürcistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sarsılmaz destekten dolayı uluslararası topluma derinden teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Barışçıl varoluşumuzun devamını sağlamak için uluslararası toplumu, Rusya Federasyonu’na Cenevre Uluslararası Görüşmeleri’ne katılma ve Avrupa Birliği’nin arabuluculuğunda varılan 2008 Ateşkes Anlaşmasını tam olarak uygulama çağrısı yapmaya davet ediyorum” dedi.

ABHAZYA İLE GÜNEY OSETYA'YA ÇAĞRI

Garibaşvili ayrıca Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya’da yaşayan halka birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Garibaşvili, “Abhaz ve Oset kardeşlerimize sesleniyorum. Ortak düşmanımız birliğimize karşı çıkıyor. Bizler inanılmaz başarılara imza atabilecek yetenekli insanlarız, ancak birlikte kalıcı istikrarı sağlayabilir, daha fazla yatırım çekebilir ve birleşmiş bir ulus olarak tam potansiyelimize ulaşabiliriz. Birlikte huzurlu, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek için bu fırsatın elimizden kaçmasına izin vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna savaşına da değinen Garibaşvili, “Ukrayna’nın şu anda karşı karşıya olduğu acıları ve zorlukları hissediyoruz. Ukrayna halkıyla tam dayanışma içerisindeyiz” dedi.