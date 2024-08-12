Soğutma sisteminde yangın çıkmıştı... Rosatom'dan Zaporijya açıklaması

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde çıkan yangının önemli oranda söndürüldüğünü bildirdi.

AA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 08:28
Soğutma sisteminde yangın çıkmıştı... Rosatom'dan Zaporijya açıklaması
Abone Ol google-news

Rosatom'dan Rus haber ajanslarına yapılan açıklamada, Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde çıkan yangının Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle çıktığı belirtildi.

Santralin soğutma sistemine önemli hasar veren saldırı sonucu çıkan yangının önemli oranda söndürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu olay Ukraynalı yetkililere ait bir nükleer terörizm olarak nitelendirilebilir" denildi.

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy de yaptığı yazılı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve bölge için herhangi bir tehlikenin bulunmadığını belirtti.

Balitskiy, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun saldırısı nedeniyle Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise santralde çıkan yangın için "Rusya tarafından çıkarıldı" ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu ve İHA saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.


Rusya haberleri Rosatom haberleri

İlgili Haberler

Ukrayna'dan Zaporijya iddiası: Yangını Rusya çıkardı

Ukrayna'dan Zaporijya iddiası: Yangını Rusya çıkardı
Zelenski'den Rusya'ya rest: 'Savaşı, saldırganın topraklarına...'

Zelenski'den Rusya'ya rest: 'Savaşı, saldırganın topraklarına...'
'Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğünü' yazmışlardı: Rusya'dan Alman Bild gazetesine sert tepki!

'Alman tanklarının Rus topraklarına döndüğünü' yazmışlardı: Rusya'dan Alman Bild gazetesine sert tepki!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler