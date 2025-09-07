SOHR: HTŞ iktidarında Suriye’de 10 binden fazla kişi öldü

SOHR’un verilerine göre ölenlerin 438’i çocuk, 620’si kadın olmak üzere 8 bin 180’i sivillerden oluşuyor. Rapora göre hayatını kaybedenlerin 3 bin 20’si ise sokaklarda toplu infazlar sonucu yaşamını yitirdi.

Raporda, cezasızlık ortamının “mezhepçi kışkırtmaları artırdığı, aktivistlerin ve insan hakları savunucularının hedef alınmasını yaygınlaştırdığı” vurgulandı. SOHR, bu durumun adaletli bir devletin yeniden inşasını ve mağdurların haklarının korunmasını zorlaştırdığını belirtti.

Gözlemevi, tüm yerel ve uluslararası aktörlere çağrıda bulunarak, sivillerin korunması, suçluların yargılanması, mezhepçi kışkırtmaların durdurulması ve tüm Suriyelilerin haklarının güvence altına alınması için geçiş dönemi adalet kurumlarının inşa edilmesi gerektiğini yineledi.