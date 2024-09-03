Solingen katilinin ayak izleri: 6 yıl boyunca Türkiye'de yaşadığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 03.09.2024 - 11:03

Güncelleme: 03.09.2024 - 11:04

Almanya'nın Solingen kentinde 23 Ağustos'ta yapılan kentin 650'inci yılının kutlandığı festivalde 3 kişiyi bıçakla öldürüp 8 kişiyi yaralayan 26 yaşındaki Issa al Hasan'ın, 2016 ile 2022 yılları arasında Türkiye’de yaşadığı ortaya çıktı.

Der Spiegel, Issa'nın, 2 erkek kardeşinin de Türkiye'de olduğunu yazdı.

Issa'nın babası, annesi ve iki kız kardeşinin Suriye'nin başkenti Şam'daki Tadamun mahallesindeki Nasreen Sokağı'nda yaşadığı belirtildi.

2022 sonunda kaçak yollarla Bulgaristan üzerinden Almanya’ya gelen Issa'nın, iltica talebi reddedilince de kayıplara karıştığı ve 6 aylık arama süresinin ardından yeniden ortaya çıktığı belirtildi.

Der Spiegel'e konuşan Issa al Hasan’ın kız kardeşi Fatima, Issa'nın doğduğu Deyrezzor’un terör örgütü IŞİD’in eline geçmesinden sonra babasının, Issa'yı 2016 baharında Türkiye'ye gönderdiğini söyledi.

Fatima, kardeşi Issa'yı “Neşeli bir insandı, gülmeyi ve şaka yapmayı severdi, sosyal biriydi ve onunla tanışan herkes onu severdi” şeklinde tanıttı.

“TÜRKİYE'NİN, ISSA'YI SURİYE'YE GERİ GÖNDERME RİSKİ VARDI”

Fatima, “Babam Issa için korkuyordu, çünkü IŞİD'li militanlar genç erkekleri zorla askere alıyorlardı. İsa o sırada hâlâ ergenlik çağındaydı. Kardeşleri zaten Türkiye'de yaşıyordu. Bu yüzden babam İsa'yı oraya göndermeye karar verdi, böylece bu insanlar onu yanlarına alamayacaklardı” dedi.

Fatima, “Issa ve kardeşleri Türkiye'ye geri dönerken, biz kızlar ve babamız Rakka'ya gittik. Orada bir aydan az kaldık ve sonra Şam'a doğru yola çıktık. Türkiye'nin, Issa'yı Suriye'ye geri gönderme riski vardı. O zaman askerlik hizmeti için çağrılabilirdi. Bu yüzden Issa Almanya'ya gitti” diye ekledi.

BABASI: “KENDİMİ ÇARESİZ HİSSEDİYORUM”

Babası Chalaf, oğlu Issa'nın Solingen'deki saldırısı hakkında, “Oğlunun böyle bir şey yapmasına imkan olmadığını, Issa'yı kendi elleriyle büyüttüğünü” söyledi.

Chalaf, “Belki de bir şeyin ya da birinin etkisi altındaydı. Ne olduğunu anladığında, asla böyle bir şey yapmak istemediğini söyleyecektir. Kendimi çaresiz hissediyorum. Bunun bir yanlış anlaşılma olması için dua ettim. Tüm bu sorunlardan, şiddetten kaçtık. Belki ne yaptığının tam olarak farkında değildi, belki de birileri onun beynini yıkadı. Tanrı ölülere merhamet etsin ve yaralılara şifa versin” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Solingen kentinde, şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen "Çeşitlilik Festivali'nde" düzenlenen bıçaklı saldırıda 67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadın hayatını kaybetmiş, 4’ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.

Rasgele insanlara bıçaklayan saldırgan ise olay yerinden kaçmış, ülkenin emniyet birimleri saldırganı yoğun bir şekilde aramıştı.

ISSA AL HASAN

Suriye’nin Deyrizor kentinde doğduğu belirtilen 26 yaşındaki Issa, 2022’de Almanya’ya geldi ve Bielefeld kentinde sığınma talebinde bulundu.

Issa'nın iltica talebi Almanya’da reddedildiği için geçen yıl Bulgaristan’a sınır dışı edilecekti. Ancak Issa Al H, Almanya’da saklanarak sınır dışı edilme tarihini geçirdi. Daha sonra sınır dışı edilme işlemi iptal edildi ve Federal Göç Dairesi Issa'ya koruma statüsü verdi. Issa, ardından Solingen’e gönderildi.

Dublin Anlaşması’na göre, bir sığınmacının ilk giriş yaptığı Avrupa Birliği (AB) ülkesi genellikle bu kişinin sığınma başvurusundan sorumlu. Issa Al H’nin Bulgaristan üzerinden AB’ye girdiği için Almanya’dan Bulgaristan’a sınır dışı edilmesinin söz konusu olduğu belirtildi.