Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Eş-Şebab'a: Dini ve insani değerleri yok

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkede saldırılar düzenleyen Eş-Şebab terör örgütünün dini ve insani değerlerinin olmadığını vurguladı.

AA
23 Eylül 2022 Cuma, 09:25
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Eş-Şebab'a: Dini ve insani değerleri yok
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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, terör örgütü Eş-Şebab ile mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

Hasan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab'ın "dini ve insani değeri" olmadığını ifade ederek, "Onlar masum insanları basitçe terörize etmeye çalışan suçlulardır. Somali halkı artık Eş-Şabab'ın yenilebileceğine inanıyor ve bu bizim uluslararası terörle mücadelede hükümet olarak yeni enerji ve ilham kaynağımız" ifadesini kullandı.

Mahmud, küresel gıda kriziyle başa çıkmada uluslararası desteğin yetersiz olduğunu da ifade etti.


Somali eş-şebab Birleşmiş Milletler

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