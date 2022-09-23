Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan Eş-Şebab'a: Dini ve insani değerleri yok
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkede saldırılar düzenleyen Eş-Şebab terör örgütünün dini ve insani değerlerinin olmadığını vurguladı.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, terör örgütü Eş-Şebab ile mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.
Hasan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab'ın "dini ve insani değeri" olmadığını ifade ederek, "Onlar masum insanları basitçe terörize etmeye çalışan suçlulardır. Somali halkı artık Eş-Şabab'ın yenilebileceğine inanıyor ve bu bizim uluslararası terörle mücadelede hükümet olarak yeni enerji ve ilham kaynağımız" ifadesini kullandı.
Mahmud, küresel gıda kriziyle başa çıkmada uluslararası desteğin yetersiz olduğunu da ifade etti.
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