Somali parlamento binası yakınlarına havan topu düştü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da parlamento yakınlarına çok sayıda havan topu mermisi düştüğü, saldırıda yaralananlar olmasına karşın can kaybı olmadığı bildirildi.
Somali'de meclis oturumu televizyondan canlı yayınlandığı sırada parlamento yakınlarında patlama sesleri duyulduğu kaydedildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, milletvekilerine içeride kalmaları söylendi ve parlamento yakınlarına hava mermisi düştüğü bildirildi.
France 24'ün haberine göre saldırıyı, yaklaşık 10 yıldan bu yana Somali'de merkezi hükümete karşı isyan ve terör eylemlerinde bulunan El Kaide bağlantılı terör örgütü El Şebab üstlendi. Saldırılarda can kaybı olmadığı ancak 7 kişinin yaraladığı duyuruldu. Parlamento binası ve çevresinde sıkı tedbirler alındı.
UNSOM'DAN KINAMA
BM'nin Somali'deki misyonu UNSOM, havan topu saldırısını kınayan bir bildiri yayınladı. UNSOM, açıklamasında, "Seçim sürecini tamamlama ve ulusal önceliklerde ilerleme sağlama çabalarında Somali halkının yanında olduğunu" kaydetti.
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