Somali'de askeri üsse saldırı: Ölü sayısı 10'a yükseldi
Somali'de askeri üsse saldırıda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab, 3 Mayıs'ta Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne saldırı düzenlemişti.
Burundi ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Orta Şabelle bölgesindeki saldırıda hayatını kaybeden kişilerin, barış gücüne bağlı Burundili askerler olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği duyuruldu.
Saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği, 25 askerin yaralandığı, 5'inin de kaybolduğu kaydedildi.
Saldırıya karşılık veren barış gücü askerleri 20 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi.
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