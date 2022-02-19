Somali'de bir restoranda meydana gelen patlamada 15 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı
Somali'nin Beledveyne kentindeki bir restorantta intihar bombacısının kendini patlatması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Somali'nin Hiran bölgesinin başkenti Beledweyne'de bugün öğle yemeği saatinde kalabalık bir restoranda bir intihar bombacısının yeleği patlatması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Polis sözcüsü Dini Roble Ahmed, Associated Press'e telefonla verdiği demeçte, patlamanın büyük hasara neden olduğunu söyleyerek, ölenlerin çoğunun sivil olduğunu ve 20 kişinin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı aşırılık yanlısı Eş-Şebab grubu üstlenirken, patlama Somali'nin uzun süredir ertelenen ve genellikle gergin seçim sürecinin ortasında gerçekleşti.
Terör örgütü Eş-Şebab, son haftalarda seçimlerin yapıldığı ülkede çok sayıda kentte bombalı saldırı düzenlemişti.
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