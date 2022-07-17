Somali’de bombalı araç saldırısı düzenlendi, ölü ve yaralılar var
Somali’nin güneyinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi.
Somali’nin güneyinde Orta Şabelle bölgesine bağlı Cevher kentinde, bakanlar ve milletvekillerinin bulunduğu otelin yakınında intihar saldırısı düzenlendi.
İsminin açıklanmasını istemeyen polis yetkilisi, "İntihar eylemcisi kullandığı bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Saldırı, başkent Mogadişu'nun 90 kilometre kuzeyinde yer alan Hirşabelle eyaletine bağlı kentte bakanlar ve milletvekillerinin kaldığı Nur Dor oteli yakınında meydana geldi" dedi.
Yetkili, olayda ölen ve yaralananlar olduğunu aktardı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
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