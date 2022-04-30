Somali'de bombalı saldırı: 7 asker öldü

Somali'de askeri konvoya düzenlenen bombalı saldırıda en az 7 asker öldü.

AA
30 Nisan 2022 Cumartesi, 13:56
Somali'de bombalı saldırı: 7 asker öldü
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Somali'de terör örgütü Eş Şebab, Somali ordu güçlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Başkent Mogadişu'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Balad kenti yakınlarında yola döşenen bomba, askeri konvoyun geçişi sırasında infilak ettirildi.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın gerçekleştirdiği saldırıda en az 7 askerin öldüğü ifade edildi.

TERÖR OLAYLARI ARTTI

Milletvekili ve meclis başkanlığı seçimlerinin ardından yeni cumhurbaşkanını seçmeye hazırlanan ülkede son aylarda terör saldırıları da artışa geçti.

Eş-Şebab, kentlerde ve kırsalda sık sık siyasileri ve komutanları hedef alıyor.


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