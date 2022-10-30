Somali'de bombalı saldırı sonrası misilleme: 100 terörist öldürüldü
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 100 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Ali Gadud bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 100 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklama, Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün meydana gelen bombalı saldırıların ardından geldi.
100'den fazla kişinin öldüğü, en az 300 kişinin yaralandığı terör saldırılarının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele edileceğini açıklamıştı.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- TRT spikerine 'ümmet' cezası
- Yargıdan 'Halil Konakcı' kararı
- Rusya 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından çekildi
- Ali Koç'tan tepki: Olacak iş değil, hayretler içindeyim
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- Erdoğan ön sipariş ve fiyat tarihi verdi
- İBB'den 'Lebon' için son çağrı
- TOGG CEO’sundan fiyat açıklaması
- Başarır ile Mustafa İnal birbirine girdi