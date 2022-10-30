Somali'de bombalı saldırı sonrası misilleme: 100 terörist öldürüldü

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 100 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA
30 Ekim 2022 Pazar, 14:21
Somali'de bombalı saldırı sonrası misilleme: 100 terörist öldürüldü
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Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Ali Gadud bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 100 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklama, Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün meydana gelen bombalı saldırıların ardından geldi.

100'den fazla kişinin öldüğü, en az 300 kişinin yaralandığı terör saldırılarının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele edileceğini açıklamıştı.


Somali eş-şebab

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