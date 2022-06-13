Somali'de terör operasyonu: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab operasyonunda 12 örgüt üyesi öldürüldü.

AA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 12:48
Somali'de terör operasyonu: 12 terörist etkisiz hale getirildi
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Somali ordusu terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenledi.

Somali ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Hiiraan bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 12 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, örgüte ait hedeflerin de imha edildiği bilgisi paylaşıldı.


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