Somali'de terör operasyonu: 12 terörist etkisiz hale getirildi
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab operasyonunda 12 örgüt üyesi öldürüldü.
Somali ordusu terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenledi.
Somali ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Hiiraan bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 12 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi.
Ayrıca, örgüte ait hedeflerin de imha edildiği bilgisi paylaşıldı.
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