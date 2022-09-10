Somali'de terör operasyonu: Üst düzey terörist öldürüldü
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün üst düzey liderlerinden birinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Somali ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin Aşağı Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.
Askeri operasyonda örgüt liderlerinden birinin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, bu kişinin ismi paylaşılmadı.
Açıklamada, Eş-Şebab üyelerinin esir aldığı bazı sivillerin kurtarıldığı da belirtildi.
Eş-Şebab, Somali’de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
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