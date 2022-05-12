Somali'de terör saldırısı: 2 ölü, 10 yaralı

Somali'de terör örgütü Eş Şebab tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

AA
12 Mayıs 2022 Perşembe, 17:26
Somali'de terör saldırısı: 2 ölü, 10 yaralı
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Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bombalı saldırı düzenlendi.

Ülkenin Orta Şabelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Eş-Şebab, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Sivilleri hedef alan saldırıda, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.


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