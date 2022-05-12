Somali'de terör saldırısı: 2 ölü, 10 yaralı
Somali'de terör örgütü Eş Şebab tarafından bombalı saldırı düzenlendi.
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bombalı saldırı düzenlendi.
Ülkenin Orta Şabelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Eş-Şebab, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.
Sivilleri hedef alan saldırıda, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
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