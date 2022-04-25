Somali'de terör saldırısı: 7 ölü

Somali'de bombalı terör saldırısı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

AA
25 Nisan 2022 Pazartesi, 14:55
Somali'de terör saldırısı: 7 ölü
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Seçim döneminin uzamasıyla siyasi kriz yaşayan Somali'de bir terör saldırısı meydana geldi.

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırı, başkent Mogadişu'nun Banadir bölgesinde bir askeri aracın geçişi sırasında düzenlendi. Yola döşenen paylayıcının infilak etmesiyle 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

KIDEMLİ KOMUTAN AĞIR YARALANDI

Somali Ordusu'nun kıdemli komutanlarından General Muhammed Hashi'nin ağır yaralandığı bildirildi.

Patlama esnasında bölgedeki bazı dükkanların da hasar gördüğü kaydedildi.

Saldırıyı, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği açıklandı.


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