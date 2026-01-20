Son 23 yılın en güçlü Güneş fırtınası: Elektrik şebekeleri ve uydular risk altında

ABD’li meteoroloji yetkilileri, güçlü bir güneş fırtınasının pazartesi günü Dünya’yı etkilemeye başladığını ve bunun elektrik şebekelerinde ve uydu sistemlerinde sorunlara yol açabileceğini açıkladı.

Yetkililer, fırtınanın ayrıca normalde çok nadir görülen bölgelerde bile etkileyici kuzey ışıklarının (aurora) izlenmesine neden olabileceğini belirtti.

ABD Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi’nden (SWPC) uzman Sean Dahl, yayımladığı videoda jeomanyetik fırtınanın 5 basamaklı ölçekte 4. seviyede olduğunu söyledi. SWPC’ye göre fırtınanın bugün de devam etmesi bekleniyor ancak daha düşük şiddette olacağı öngörülüyor.

Dünya, 2024 yılında 20 yıl aradan sonra ilk kez ölçekte en üst seviye olan 5. düzeyde bir jeomanyetik fırtına yaşamıştı. Ancak uzman Dahl, şu anki fırtınanın “2003’ten bu yana gözlemlenen en güçlü fırtına” olduğunu ifade etti.

Ekim 2023’te “Cadılar Bayramı” (Halloween) güneş fırtınası olarak anılan olayın, İsveç’in bazı bölgelerinde karanlığa neden olduğu ve Güney Afrika’da enerji altyapısında hasara yol açtığı hatırlatıldı.

Yetkililer, bu tür şiddetli olayların nadir görüldüğünü ve Güneş’in artan aktivitesiyle bağlantılı olduğunu vurguluyor.

“GÜÇLÜ BİR GÜNEŞ PATLAMASI” TETİKLEDİ

Dahl’a göre devam eden güneş fırtınası, dün meydana gelen güçlü bir güneş patlaması nedeniyle oluştu.

Güneş’ten fırlayan parçacıklar Dünya’nın manyetik alanında bozulmalara yol açarak şu etkileri yaratabiliyor:

Kuzey ışıklarının görülmesi

Yüksek frekanslı iletişimde bozulmalar

Elektrik şebekelerinde aşırı yüklenme

Uydu sistemlerinde anormallikler

Yetkililer, fırtınanın kuzey ışıklarını normalde pek rastlanmayan bölgelerde de görünür hale getirebileceğini belirtti. ABD’de kuzey ışıklarının Alabama’ya kadar gözlemlenebileceği ifade edildi.