Son 50 yılın dördüncü vakası: Nakledilen böbrekten kuduz bulaştı

Olay, son 50 yılda nakil yoluyla bildirilen dördüncü kuduz vakası olarak kayda geçti.

Aralık 2024’te gerçekleşen nakilde kullanılan böbreğin, Idaho’dan bir bağışçıya ait olduğu, bu kişinin ise bir kokarcayı yavru bir kediyi korumaya çalışırken etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

Ancak bu sırada bağışçının bacağından kanayan bir çizik aldığı, ısırılmadığını düşündüğü için kuduz aşısı yaptırmadığı bildirildi.

Ailesinin aktardığına göre, bağışçı olaydan yaklaşık 5 hafta sonra:

Bilinç bulanıklığı,

Yutma ve yürüme güçlüğü,

Halüsinasyonlar,

Ense sertliği

gibi belirtiler göstermeye başladı. Kısa süre sonra kalp durması geçirdi, yeniden hayata döndürüldü ancak beyin ölümü gerçekleşince yaşam destek ünitesi kapatıldı.

VİRÜS BÖBREKTEN ALICIYA GEÇTİ

Michigan’daki hasta ise nakilden yaklaşık 5 hafta sonra:

Titreme,

Alt ekstremitelerde güçsüzlük,

Zihin bulanıklığı,

İdrar kaçırma

şikâyetleri yaşamaya başladı. Bir hafta sonra ateş yükselmesiyle hastaneye kaldırıldı, solunum cihazına bağlandı ancak günler sonra hayatını kaybetti.

Ailenin açıklamasına göre hastanın hiçbir hayvan teması yoktu. Ölümün ardından yapılan incelemelerde virüsün tükürük ve beyin dokusunda tespit edildiği bildirildi. Bulgular, kuduz ile uyumlu çıktı.

Olay, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan resmi raporla doğrulandı.

Uzmanlar, olayın büyük olasılıkla üç aşamalı bir bulaş zinciriyle gerçekleştiğini açıkladı:

Yarasa,

Yarasanın enfekte ettiği kokarca,

Kokarcadan etkilenen bağışçı,

Bağışçıdan böbrek yoluyla alıcı hasta.

Bağışçıdan alınan böbrek dokularında, “gri tüylü yarasa kuduzu” ile uyumlu bir virüs suşu saptandı.

DİĞER ALICILARDA ÖNLEM ALINMADI

Aynı bağışçıdan daha önce kornea nakli yapılan üç kişi için acil önlem alındı. Doktorlar:

Korneaları hemen çıkardı,

Maruziyet sonrası koruyucu tedavi (PEP) uyguladı.

Yetkililer, bu üç kişinin şu ana kadar herhangi bir belirti göstermediğini açıkladı.