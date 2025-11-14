Son 70 yılın en büyük altın rezervi keşfedildi

Çin Halk Cumhuriyeti Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Dadonggou adı verilen bu dev yatağın keşfini Cuma günü doğruladı. Bu keşif, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana açıklanan en büyük tekil altın rezervi olma özelliğini taşıyor.

Yetkililere göre sahada yaklaşık 2,586 milyon ton cevher bulunuyor; cevherin ortalama tenörü ton başına 0,56 gram. Bu da toplamda 1.444 ton altına karşılık geliyor.

TOPLAM DEĞERİ NE KADAR?

Mevcut fiyatlarla bu miktardaki altının değeri 166 milyar avronun (yaklaşık 8,1 trilyon TL) üzerinde. Altın fiyatları bu yıl rekor kırarak kilogram başına 115 bin euroyu (5,6 milyon TL) aşmış durumda.

Keşif çalışması, devlet kontrolündeki Liaoning Jeoloji ve Madencilik Grubu tarafından yürütüldü. Yaklaşık 1.000 teknisyen ve işçi görev aldı ve bu büyüklükteki bir yatak için olağanüstü kısa sayılan 15 ayda keşif tamamlandı.

Bakanlık, yatak için 'ultra büyük ama düşük tenörlü' değerlendirmesi yaptı ve sahanın ilk ekonomik fizibilite analizini geçtiğini açıkladı.

Yetkililer, stratejik gerekçeler nedeniyle yatağın Liaoning’in doğusunda olduğunu doğrulamak dışında, tam konumunu açıklamayı reddetti. Bu durum kamuoyunda stratejik saklama amacı taşıdığı yönünde yorumlara yol açtı.

ALTINA TALEP REKORLAR KIRARKEN GELDİ

Keşif, küresel altın talebinin hızla yükseldiği bir dönemde gerçekleşti.

Yıl boyunca altın fiyatları yüzde 50’den fazla arttı; bu artışın başlıca sebepleri: 'zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının –özellikle yükselen ekonomilerin– rezerv çeşitlendirme amacıyla yoğun altın alımları' olarak rapor edildi

Çin son yıllarda maden aramalarını hızlandırdı. 2024’te Hunan eyaletinde 1.000 tonun üzerinde, Ekim ayında ise Gansu’da 40 tonun üzerinde yeni altın yatakları keşfedilmişti. Ülkenin 2024 yılı altın üretimi 377,24 ton olarak gerçekleşti; bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 0,56 artış anlamına geliyor.

Aynı yıl Çin’in iç talebi 985,31 tona ulaştı. Yatırım amaçlı külçe ve madeni para talebi ise yıllık bazda yüzde 24’ten fazla arttı. Analistler bu yükselişi, Çin’de büyüyen orta sınıfın belirsiz küresel ekonomik koşullarda varlık koruma eğilimini güçlendirmesine bağlıyor.

Altın, ülkede giderek daha popüler bir güvenli liman varlığına dönüşmüş durumda.