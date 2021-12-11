Son Dakika | ABD'de kasırga felaketi: En az 50 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika | ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşanan hortum nedeniyle en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD'nin güneydoğusunda bulunan Kentucky eyaletinde etkili olan kasırga, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear, eyalet genelinde meydana gelen hortum felaketinde en az 50 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe duyulduğunu açıkladı.
Washington Post'un aktardığına göre, yaşamını yitirenlerin sayısının "önemli ölçüde kuzeyde" olabileceği belirtildi. Eyalet genelinde dün gece yarısı OHAL ilan ettiklerini belirten Vali Beshear, yaşanan şiddetli hava olaylarının son derece nadir rastlanan bir durum olduğunu ifade etti.
Eyaletin özellikle Mayfield kentinde, bir fabrikanın yıkıldığını ve burada toplu ölümler olduğunu belirten Vali Beshear, eyalet genelinde yaşamını yitirenlerin sayısının 70 ila 100 arasında olabileceğini vurguladı. Eyaletin büyük çoğunluğuna henüz elektrik verilemediği ifade edildi.
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