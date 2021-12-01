Son dakika | Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı: Yaralılar var
Almanya'nın Münih kentinde eski bir bomba patladı. Olayda en az 3 kişinin yaralandığı açıklandı.
Almanya'nın Münih kentinde Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) şantiyesindeki sondaj çalışmaları esnasında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın patlaması sonucu biri ağır üç kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Donnersberger Köprüsü civarında meydana gelen patlamanın ardından tren seferlerinin durdurulduğu ve bölgenin kordon altına alındığı kaydedildi.
Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, basına yaptığı açıklamada, sondaj çalışmaları esnasında İkinci Dünya Savaşı'nda uçaktan atılan 250 kilogramlık bir bombanın patladığını, yüzlerce metre alana dağılan enkazın incelenmesinin sürdüğünü ifade etti.
Herrmann, patlamada biri ağır üç kişinin yaralandığını söyledi.
Münih merkez tren istasyonuna yakın bir bölgede meydana gelen ve birkaç kilometre öteden duyulan patlamanın ardından çok sayıda itfaiye ve ambulansın olay yerine gönderildiği, polis helikopterinin de devriye uçuşu yaptığı belirtildi.
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