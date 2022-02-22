Son Dakika | Arjantin'de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

22 Şubat 2022 Salı, 10:37

Arjantin'in Jujuy eyaletinin Abra Pampa kentinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Jujuy eyaletinde Abra Pampa kentinin 58 kilometre batısı olduğunu duyurdu. USGS, depremin yerin 242 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Henüz depremde can ya da mal kaybının olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.