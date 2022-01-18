Son dakika | Avrupa Parlamentosu Sassoli'nin ölümünün ardından yeni başkanını seçti

18 Ocak 2022 Salı, 13:25

Maltalı muhafazakar parlamenter Roberta Metsola, AP'nin yeni başkanı seçildi. Metsola, AP'nin 20 yıldır ilk ve genelde üçüncü kadın başkanı oldu.

705 üyeli AP'deki ilk turda Metsola, 458 oyla ipi göğüsledi. Yeşiller'den İsveçli Alice Bah Kuhnke 101 oyla ikinci, Sol'dan İspanyol Sira Rego'su 57 oyla üçüncü oldu.

42 yaşındaki Metsola, Twitter'da paylaşımda bulunarak, "Avrupa Parlamentosu'nun bir kadın tarafından yönetilmesinin zamanı geldi" diyerek, Brüksel ve Strasbourg'un ötesinde AB vatandaşlarıyla gerçek bir bağlantı kurmasını istedi.



AB Parlamentosu'nda daha önce kadın olarak, her ikisi de Fransız olan Simone Veil ve Nicole Fontaine de başkanlık görevinde bulunmuştu.

SASSOLİ GEÇEN HAFTA YAŞAMINI YİTİRDİ

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, İtalya'da iki haftadır tedavi gördüğü hastanede 11 Ocak Salı günü sabaha karşı hayatını kaybetmişti.

Eylülde de zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan ve uzun süre tedavi gören 65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi bir rahatsızlığı bulunduğu belirtilmişti.

2019'da Parlamento Başkanı seçilen merkez sol çizgideki Sassoli'nin görev süresi, gelecek hafta doluyordu. Sassoli, yarın Fransa'nın Strazburg kentindeki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

Eski gazeteci ve televizyoncu Sassoli, 2009'da siyasete girip AP milletvekili seçilmeden önce İtalyan medya kuruluşu RAI bünyesinde çalışıyordu.