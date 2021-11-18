Son dakika | Azerbaycan: Ermenistan tarafından mevzilerimize ateş açıldı
Son dakika | Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün akşam Ermenistan tarafından düzenlenen saldırının misillemeyle püskürtüldüğünü duyurdu.
Haber Global'in haberine göre; Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından, Tovuz bölgesindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı belirtildi.
Ermenistan'ın dün akşam düzenlediği saldırının misillemeyle püskürtüldüğü bildirildi.
7 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından dün sabah saatlerinde yapılan açıklamada Ermenistan sınırında çıkan çatışmada 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin ise yaralandığını duyurulmuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırdaki durumun kontrol altına alındığı ifade edilerek, "Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum 16 Kasım akşamından sonra kontrol altında alındı. Ermenistan'ın devlet sınırında giriştiği provokasyon ve askeri ‘macera’ tamamen boşa çıktı. Operasyonel koşullar departmanlarımızın kontrolündedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ülkemizin egemen topraklarında hizmet vermeye devam etmektedir. Ermenistan provokasyonunun yarattığı gerilim ve çatışmanın sorumluluğu tamamen Ermeni askeri-politik liderliğine aittir" denilmişti.
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