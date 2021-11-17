Son dakika | Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 7 asker şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ile çatışmalarda 7 askerin şehit olduğu bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2021 Çarşamba, 10:39
Son dakika | Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 7 asker şehit oldu
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında çıkan çatışmada 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırdaki durumun kontrol altına alındığı ifade edilerek, “Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum 16 Kasım akşamından sonra kontrol altında alındı. Ermenistan'ın devlet sınırında giriştiği provokasyon ve askeri ‘macera’ tamamen boşa çıktı. Operasyonel koşullar departmanlarımızın kontrolündedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ülkemizin egemen topraklarında hizmet vermeye devam etmektedir. Ermenistan provokasyonunun yarattığı gerilim ve çatışmanın sorumluluğu tamamen Ermeni askeri-politik liderliğine aittir” denildi.



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