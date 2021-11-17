Son dakika | Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 7 asker şehit oldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ile çatışmalarda 7 askerin şehit olduğu bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında çıkan çatışmada 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin ise yaralandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırdaki durumun kontrol altına alındığı ifade edilerek, “Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum 16 Kasım akşamından sonra kontrol altında alındı. Ermenistan'ın devlet sınırında giriştiği provokasyon ve askeri ‘macera’ tamamen boşa çıktı. Operasyonel koşullar departmanlarımızın kontrolündedir. Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ülkemizin egemen topraklarında hizmet vermeye devam etmektedir. Ermenistan provokasyonunun yarattığı gerilim ve çatışmanın sorumluluğu tamamen Ermeni askeri-politik liderliğine aittir” denildi.
Video Haberler
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
En Çok Okunan Haberler
- Doğa Rutkay kaza geçirdi
- İşte AKP'nin Erdoğan seçilmezse planı
- İmkanınız varsa şimdi alın çağrısı yapıldı
- Erdoğan açtı, Bahçeli kapattı
- Erdoğan ile Davutoğlu'nun kavgasını anlattı
- Tahmin verildi: Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?
- Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- Demirtaş'ın serbestliği için 'adaylık' şartı
- Ülkeyi alarma geçiren tutuklama
- Cemil Çiçek'ten Bahçeli'ye yanıt geldi