Son Dakika | Batı Şeria'daki protestolara müdahale: 1 ölü 56 yaralı
İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 56 Filistinli ise yaralandı.
İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere müdahalesi devam ediyor.
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Nablus kentinin güneyindeki Beita kasabasındaki protestolara İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi ise yaralandı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, protestolara katılan 31 yaşındaki Jamil Abu Ayyash'ın Jabal Sabih bölgesinde çıkan çatışmalarda İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldüğü duyuruldu. Açıklamada, Ayyash'ın Rafidia Hastanesi'ne kalbi durmuş ve başından vurulmuş halde geldiği aktarıldı.
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