Son dakika | Belarus'tan BAE uçuşlarına ilişkin açıklama
Son dakika | Belarus’un havayolu şirketi, BAE uçuşlarına Suriye, Irak, Yemen ve Afganistan vatandaşlarını kabul etmeyecek.
Belarus’un devlet havayolu şirketi Belavia’nın, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gerçekleştirdiği uçuşlara Suriye, Irak, Yemen ve Afganistan vatandaşlarını kabul etmeyeceği belirtildi.
Sputnik'in aktardığına göre; Belavia havayolu şirketi, ‘BAE’nin yetkili makamlarının kararı doğrultusunda Suriye, Irak, Yemen ve Afganistan vatandaşlarını Dubai’den gerçekleştirdiği uçuşlara kabul etmeyeceğini’ açıkladı. Bu dört ülkenin vatandaşları, bugünden itibaren BEA-Belarus seferlerine kabul edilmeyecek.
Belavia’nın söz konusu kararı, Ankara’nın talebi doğrultusunda Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının 12 Kasım’dan itibaren Türkiye-Belarus uçuşlarına kabul etmeme yönünde bir karar almasını izledi.
Belarus’un devlet havayolu şirketinin uçuşlarında bu yeni kuralları uygulamaya alması, binlerce Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı göçmenin Belarus-Polonya sınırına akın ettiği bir döneme denk geliyor. Varşova ve Brüksel, Minsk’i, ‘Avrupa sınırlarına yönlendirmek için göçmenlerin Belarus’a gelişlerini organize etmekle’ suçluyor. Belarus, söz konusu suçlamaları defalarca reddetti.
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