Son dakika | Belarus'tan BAE uçuşlarına ilişkin açıklama

15 Kasım 2021 Pazartesi, 11:16

Belarus’un devlet havayolu şirketi Belavia’nın, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gerçekleştirdiği uçuşlara Suriye, Irak, Yemen ve Afganistan vatandaşlarını kabul etmeyeceği belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre; Belavia havayolu şirketi, ‘BAE’nin yetkili makamlarının kararı doğrultusunda Suriye, Irak, Yemen ve Afganistan vatandaşlarını Dubai’den gerçekleştirdiği uçuşlara kabul etmeyeceğini’ açıkladı. Bu dört ülkenin vatandaşları, bugünden itibaren BEA-Belarus seferlerine kabul edilmeyecek.

Belavia’nın söz konusu kararı, Ankara’nın talebi doğrultusunda Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının 12 Kasım’dan itibaren Türkiye-Belarus uçuşlarına kabul etmeme yönünde bir karar almasını izledi.

Belarus’un devlet havayolu şirketinin uçuşlarında bu yeni kuralları uygulamaya alması, binlerce Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı göçmenin Belarus-Polonya sınırına akın ettiği bir döneme denk geliyor. Varşova ve Brüksel, Minsk’i, ‘Avrupa sınırlarına yönlendirmek için göçmenlerin Belarus’a gelişlerini organize etmekle’ suçluyor. Belarus, söz konusu suçlamaları defalarca reddetti.