Son dakika | Beyaz Saray'dan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Son dakika | Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, kolonoskopi için anestezi altındayken yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris geçecek.
ABD Başkanı Joe Biden, bugün rutin kolonoskopi olacağı süreçte yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredecek. Bu durumda Harris, başkanlık yetkisine sahip ilk kadın olacak.
Beyaz Saray Sözcüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, rutin sağlık kontrolü için Walter Reed Tıp Merkezine gidecek.
Başkan rutin kolonoskopiye de girecek. Biden bu süreçte yetkilerini başkan yardımcısına devredecek. Kamala Harris, Beyaz Saray’da olacak.
Beyaz Saray akşamüzeri Başkanın sağlık durumu hakkında yazılı açıklama yapacak.
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