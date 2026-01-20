Suriye’nin kuzeyinde son durum: Şam ile diyalog neden çöktü?

Pazartesi gecesi Şam’da yapılan kritik görüşmelerin ardından SDG cephesinden gelen açıklamalar, taraflar arasındaki anlaşmadan ciddi bir kopuş yaşandığını gösterdi.

Suriye hükümetiyle yapılan görüşmelere katılan üst düzey SDG yetkilisi Efrin, bir röportajında Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan görüşmelerin detaylarını paylaştı.

ŞAM İLE DİYALOG NEDEN ÇÖKTÜ?

El Cezire'de yer alan habere göre Efrin, SDG elebaşı Mazlum Abdi’nin çatışmaları durdurmak amacıyla ateşkesi imzaladığını ve bunun, SDG güçlerinin 'bireysel olarak' entegrasyonunu da içerdiğini kabul etti. Ancak Efrin’e göre, Mart ayında yapılan önceki anlaşma SDG’nin tamamının tek tek entegrasyonunu değil, 'üç tümen' halinde entegrasyonu öngörüyordu.

Efrin, Mart ayında kurdukları sözde 'özerk yönetim' yapısının korunacağını düşündüklerini, ancak son görüşmede bunun tamamen reddedildiğini söyledi. Kürt medya kuruluşu Rudaw’a konuşan Efrin, “Bize, ‘Hemen Haseke ve Kobani’yi boşaltın, silah bırakın ve orduya bireysel olarak katılın'" dediler. Bu yeni durumu değerlendirmek ve entegrasyonu gözden geçirmek için zaman istedik. Ancak taleplerinin derhal uygulanmasını istediler” ifadelerini kullandı.

Görüşmelere Ahmed Şara’nın yanı sıra Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve istihbarat görevlisi Hüseyin Selami’nin katıldığı, ABD temsilcisi Tom Barrack’ın da toplantıda bulunduğu aktarıldı.

SDG, 'IŞİD KAMPI'NDAN ÇEKİLDİ Mİ?

Öte yandan SDG, IŞİD bağlantılı sivillerin bulunduğu el-Hol kampından askerlerini çektiğini, 'artarak devam eden riskler ve tehditler' nedeniyle birliklerini kamp çevresindeki bölgelere yeniden konuşlandırdığını açıkladı.

Daha önce Şam yönetimine bağlı İçişleri Bakanlığı, bir gün önce hükümet güçleri ile SDG arasında yaşanan çatışmalar sırasında, bölgede SDG’nin kontrolündeki bir hapishaneden 120 IŞİD mensubunun kaçtığını açıklamıştı.

HTŞ'nin kontrolündeki Şam yönetiminin haber ajansı SANA, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan el-Hol mülteci kampında, terör örgütü PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) açtığı ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kampta, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan ve IŞİD saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş yaklaşık 40 bin kişi bulunuyor. Ayrıca kampta, IŞİD mensuplarının aileleri de tutuluyor.

"İYİMSER HAVA DAĞILIYOR..."

SDG medya merkezinden gelen son açıklamaya göre, yerel saatle 03.00 sularında, 'Kobani' olarak adlandırılan Ayn El Arab'ın güneyinde kurulan cephe hatlarında çatışmalar yaşandı.

SDG’nin kontrolündeki, Ayn el Arab'ta 'Şam destekli gruplar' tarafından iki adet saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Bu grupların Suriye ordusuna bağlı unsurlar olduğu değerlendiriliyor.

SDG, her iki saldırının da püskürtüldüğünü, çatışmalar sırasında çok sayıda askeri aracın ve zırhlı personel taşıyıcının imha edildiğini ve Suriye askerlerinin öldüğünü iddia etti.

SDG açıklamasında, askeri tırmanışın sürdüğüne işaret edilirken, şu ana dek ülkenin başka bölgelerinde yeni bir çatışma noktası görülmediği ifade edildi.

Suriye hükümetinin ise bu aşamada dikkat çekici biçimde sessiz kaldığı belirtiliyor.

"24 saat önceki ateşkese ilişkin iyimser havanın hızla dağıldığı" yorumları yapılıyor.

RAKKA'DA SON DURUM

Şam yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı, Rakka’daki IŞİD tutuklularının bulunduğu el-Aktan Hapishanesi çevresinde SDG ile çatışma yaşandığı yönündeki iddiaları reddetti.

SANA’nın aktardığına göre bakanlık, hapishanenin tamamen güvence altına alındığını ve çevresinde iç güvenlik unsurlarının konuşlandırıldığını öne sürdü.

SDG ise hükümete bağlı güçlerin hapishaneyi kuşattığını ve saldırdığını, ardından da su tedarikini kestiğini öne sürerek bunu 'insani standartların açık bir ihlali' olarak niteledi.

Kürt güçleri, bu adımın yol açabileceği 'insani ve güvenlik sonuçlarından' tamamen Şam yönetimini sorumlu tutacaklarını duyurdu.